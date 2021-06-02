Ülkü Ocakları’ndan Mehmet Bektaş’a kutlama ziyareti

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik’e ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Laçin, Sadık Tuncel ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Genel Meclisi üyeleri Sadık Aşık, Doğan Uçar, Nazım Çetin ve Yavuz Aykaç Abbasoğulları eşlik etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’ı kutlayarak görevinde başarı dileklerini ileten Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Tosik hem yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de Ülkü Ocakları’nın çıkarmış olduğu aylık eğitim ve kültür dergisini takdim etti.

Mehmet Bektaş da heyete nazik ziyareti ve sohbeti için teşekkür etti.



(Uğur GÖRKEM)

