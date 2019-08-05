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Ülkü Ocakları’ndan Kuran kursu ziyareti

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosık ve yönetimi merkez camilerimizde devam eden Yaz Kur'an Kursları’nı ziyaret ederek kurs öğreticileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ülkü Ocakları’ndan Kuran kursu ziyareti

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosık ve yönetimi merkez camilerimizde devam eden Yaz Kur'an Kursları’nı ziyaret ederek kurs öğreticileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:48
Ülkü Ocakları’ndan Kuran kursu ziyareti

Öğrencilerle ilgilenerek onlarla sohbet eden Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, kurs öğreticilerinden bilgi aldı.

Tosik, “Ülkü Ocakları yönetimi olarak milli ve manevi değerlerle mücehhez bir gençliğin istikbalimizin yegane teminatı olduğu bilinci ve şuuruyla yeni nesillerimize sahip çıkacak ve onları her türlü tehlikeden uzak tutmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu nedenle bizim aklımız hep gençliğimizde, gözümüz her zaman gençlerimizin üzerinde olacaktır. Gençlerimizin milli ahlak ve manevi terbiyeyle yetişmesi boynumuzun borcudur. Bu borcu ödemek adına her zaman teşkilatımızla birlikte genç nesillerin hizmetinde olacağız” açıklamalarında bulundu.

(Bülent USLU)

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