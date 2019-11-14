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Ülkü Ocaklarından İskilip ve Osmancık Belediyesi’ne ziyaret

Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve yönetim kurulu üyeleri, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü ziyaret etti.

Ülkü Ocaklarından İskilip ve Osmancık Belediyesi’ne ziyaret

Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve yönetim kurulu üyeleri, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü ziyaret etti.

14 Kasım 2019 Perşembe 22:34
Ülkü Ocaklarından İskilip ve Osmancık Belediyesi’ne ziyaret

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ali Sülük, İskilip Belediyesi’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik’in beraberinde getirdiği hediyeleri Başkan Ali Sülük’e verdiği ziyaret, karşılıklı iyi niyet dilekleri ve fotoğraf çekimi ile sona erdi. Konu ile ilgili Başkan Ali Sülük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da “Nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için uç beyimiz Çorum Ülkü Ocak’ları Başkanı Orhan Tosik beyefendiye teşekkür ederim” dedi. Öte yandan Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve yönetim kurulu üyeleri Osmancık Belediyesini de ziyaret etti.

(Haber Merkezi)

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