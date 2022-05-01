Ülkü Ocakları’ndan iftar

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik’in evsahipliğinde düzenlenen iftara Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcıları Ömer Şanlı, Kadir Ensar Ejder, Burak Kılıç ve Umur Güzerin de katıldı.

İftar yemeği için Çorum’a gelen Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticileri gün içinde ilk olarak ülkücü şehit Halil Sucu’nun kabrini ziyaret etti. Daha sonra merhum Halil Sucu’nun annesi Kamile Sucu’yu da evinde ziyaret ederek bir süre görüşen Şanlı, Ejder, Kılıç ve Güzerin Çorum Ülkü Ocakları’nı da ziyaret etti. Ülkücü gençlerle görüşerek Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın selamını ileten heyet daha sonra düzenlenen iftara katıldı.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcıları Şanlı, Ejder, Kılıç ve Güzerin son ziyaretlerini ise Sanat Sokağı’nda Ülkü Ocakları’nın yayınlarının ve eserlerinin tanıtımı için açılan irtibat bürosunu da inceledi. Şanlı, Ejder, Kılıç ve Güzerin, yaptığı başarılı çalışmalar için Tosik ve ekibine teşekkür ederek ilimizden ayrıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

