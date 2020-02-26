Ülkü Ocakları’ndan “Hocalı” duyarlılığı

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermenilerin 26 Şubat 1992’de kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamın kurbanları Çorum’da da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Hocalı katliamının yıldönümü kapsamında Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi Saat Kulesi önünde görücüye çıktı. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen katliamın 28. yıldönümünde yapılanları unutturmamak için fotoğraf sergisi düzenlediklerini açıklayan Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, katliamın yürekleri dağlamaya devam ettiğini, 83 çocuk, 106 kadın ve 70′den fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 Azeri kardeşimizin vahşice öldürüldüğü katliamı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.



(Ömür SOYTEMİZ)

