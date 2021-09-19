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Ülkü Ocakları’ndan esnafa siftah parası
Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı, Ahilik Haftası nedeniyle farklı bir uygulama yaparak, örnek davranış sergiledi.
Güncel 19.09.2021, 00:26
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Ülkü Ocağı mensupları tarafından sabah namazından sonra esnafa Ahilik Haftası kutlama mesajı ve bereket duasının yer aldığı siftah zarfları dağıtıldı.
Ahilik ile ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, “Siftah bizden, bereket Allah’tan diyerek, Çorum Ülkü Ocakları olarak Ahilik Haftası sebebiyle esnaflarımıza siftah parası dağıtarak hayırlı işler, bol kazançlar diledik. Ahilik Haftası’nın esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
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