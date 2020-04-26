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Ülkü Ocakları’ndan 200 aileye iftar yemeği

Ülkü Ocakları Çorum Şubesi, Ramazan ayı nedeniyle 200 ailenin evlerine iftar yemeği götürüyor. 

26 Nisan 2020 Pazar 01:31
Ülkü Ocakları’ndan 200 aileye iftar yemeği

İçişleri Bakanlığı’nın Ramazan ayı boyunca uygulanacak korona virüs tedbirleri kapsamında iftar çadırlarının kurulmasını yasaklamasının ardından Ülkü Ocakları ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla “İftarınızı Ayağınıza Getiriyoruz” çalışması başlattı. Bu kapsamda Ülkü Ocaklarında hazırlanan iftar yemekleri, paketlenerek ihtiyaç sahibi 200 aileye ulaştırarak yüzlerini güldürüyor. 
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, “Yıllardır Ülkü Ocakları binamız önünde düzenlediğimiz geleneksel çadır iftarlarını bu yıl, içerisinde bulunduğumuz şartlar gereği gerçekleştiremedik. Ancak şehrimizde çorbası kaynamayan hane kalmasın temennisiyle çıktığımız yolda bizleri yalnız bırakmayan hayırseverlerimizin de desteğiyle, Ramazan ayının ilk gününde tespit edebildiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine iftar menümüzle misafir olduk. Veren elin alan eli görmediği bu organizasyonda gönüller arasında köprü olma vazifesi de bize düştü. Bizlere bu fırsatı veren Rabbimize sonsuz hamdolsun. Hayır sahibi vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi. 

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