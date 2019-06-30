Ülkü Ocakları’nda görev değişimi

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş’in de katılımı ime 2.5 yıldır sürdürdüğü görevini teslim eden Ünlü, Orhan Tosik’e başarılar diledi.

Ülkücülere kapılarının her zaman açık olduğunu, acı-tatlı günlerinde dava arkadaşlarının yanında olmaya gayret ettiklerini belirten Ünlü, bunun yanında Ülkü Ocaklarını tanımayan, Ülkücü ahlak noktasında samimi olmayan, Ülkü Ocaklarını şahsi hesaplarına alet edebilecek kişileri de gönül kapılarından içeri almadıklarını kaydetti. Geleceğin teminatı olan Ülkücü Türk Gençliğini Türklük şuuru ve İslam ahlakıyla yetiştirmeye, kavgadan uzak tutmaya, ilme yönlendirmeye gayret ettiklerini söyleyen Ünlü, maddi sıkıntıları olan Ocağı 2 yıl içinde sıkıntısız bir kurum haline getirdiklerini, son 3 aydır Ocağın herhangi bir maddi sorunu kalmadığını, kirasını kendi kendine öder duruma geldiğini ayrıca alınan mülk ve dergi gelirleri sayesinde aylık faaliyetlerde kullanılmak üzere Ocağımıza bir miktar kaynak sağlandığını vurguladı.

ÜLKÜ OCAKLARI İKİNCİ MÜLKÜNÜ ALDI

Yapılan çalışmalar neticesinde Hıdırlık altında 100 m2 10 kat imarlı arsa hissesi alındığını da belirten Muhammed Yavuz Ünlü, bu arsanın da bir kaç yıl sonra Ocağa bir daire daha kazandıracağını belirtti. Ünlü buradan elde edilecek gelir ile birlikte de Ocağın kira ödeme derdinden kurtarılarak geniş bir mekanda Türk gençliğine hizmet fırsatı bulunacağını anlattı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş ise Ülkücü Ocaklarının dinamik bir yapı olduğunu ve buradaki faaliyetlerin artarak devam etmesini diledi. Görevi devreden Yavuz Ünlü'ye teşekkür eden Ateş, yeni başkan Orhan Tosik'e görevi tevdi etti.

Yapılan devir teslimin ardından M. Yavuz Ünlü'den görevi devralan Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, "Rahmetli Başbuğumuzun "Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bu bayrağı kirletmeyin, lekelemeyin, yere düşürmeyin." düsturu en büyük sorumluluğumuz olmuştur. Bu kutlu ve şerefli göreve Sayın Genel Başkanımız Dr. Sinan Ateş beyin takdirleri ile atanmış bulunuyorum. Cenab-ı Allah öncelikle bu sorumluluğu omuzlarımıza yükleyenlere ve bize inananlara karşı mahcup etmesin.

Yolumuz zor ve çetin bunu biliyoruz. Türk milletine ve Türk gençliğine dün olduğu gibi bugün de hizmet etmek en büyük gayemiz olacaktır. Türk milletinin tehlikelere ve açmazlara karşı uyanık ve farkında olmasını sağlamak, bu coğrafyada egemenlik haklarını korumasını öncelemek vazifemizdir. Ayrıca Türk gençliğinin İslam ahlak ve fazileti, Türklük gurur ve şuuru bilincinde yetişmesinin, kendisini her alanda geliştirmesini ve yetkin kılmasını sağlayacak eğitim ve kültür odaklı faaliyetleri gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Türkiye'mizin bu kritik dönemecinde birlik ve beraberliği hakim kılarak, güçlendirerek Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği hedeflere yürümenin azmindeyiz" dedi.(Haber Merkezi)