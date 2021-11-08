Ülkü Ocakları yönetiminden MHP’ye kutlama
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Şube Başkanı Orhan Tosik ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı’na kutlama ziyaretinde bulundu.
Güncel 08.11.2021, 19:23
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MHP İl Başkanlığı’nın yeni yerine taşınması sonrasında kutlama ziyaretleri devam ediyor. MHP İl Başkanı Agah Karapıçak son olarak Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve yönetimini ağırladı.
MHP İl ve Merkez İlçe yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Tosik, “Ocak yöneticilerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte MHP İl Başkanlığımızın yeni hizmet binasında İl Başkanı Agah Karapıçak'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. 21. Yüzyıl Türk asrına dönüşecek, bunun mübeşşiri ise "Lider Ülke Türkiye" idealiyle yaşayan Ülkücü Hareket olacaktır” dedi.
MHP İl Başkanı Karapıçak da heyete teşekkür ederek yeni hizmet binalarını gezdirdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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