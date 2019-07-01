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“Ülkü Ocakları ve teşkilatın emrindeyim”

Çorum Ülkü Ocakları eski başkanı Muhammed Yavuz Ünlü, yeni başkan Orhan Tosik’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

“Ülkü Ocakları ve teşkilatın emrindeyim”

Çorum Ülkü Ocakları eski başkanı Muhammed Yavuz Ünlü, yeni başkan Orhan Tosik’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:49
“Ülkü Ocakları ve teşkilatın emrindeyim”

Ziyarette konuşan Ünlü, 2005 yılından bu yana Çorum Merkez ve ilçelerinde Türkçe Öğretmeni olarak ve 31.01.2017 tarihinden 28 Haziran 2019 tarihine kadar Çorum Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinde bulunduğunu, Haziran ayında yapılan İl Dışı Ataması ile tayininin Ankara’ya çıktığını belirterek bu vesileyle yaklaşık 2,5 yıldır icra ettiği Çorum Ülkü Ocakları Başkanlığını, geçtiğimiz günlerde Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Dr. Sinan Ateş’in de katılımı ile Orhan Tosik’e devrettiğini söyledi. Omuz omuza mücadele verdiği Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik’e başarılar dilediğini ifade eden Ünlü, Çorum halkının her zaman yanında, ülkü ocakları ve teşkilatın da emrinde olmaya devam edeceğini kaydetti. (Haber Merkezi)

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