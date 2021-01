Ülkü Ocakları Şuşa’ya okul inşa etmek için hazırlanıyor

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de izninin olması halinde Ülkü Ocakları tarafından Şuşa’da ilkokul yapılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Ülkü Ocakları Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapılan açıklamada “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, yakın zamanda işgalden kurtulan Türk yurdu Şuşa'ya ilkokul inşa etmek için hazırız. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin, “Eğitim-öğretim bir milletin istikbal sancağıdır. Bu sancağın varlığı nesillerin şuurla yetişip ahlakla donanmasını temin edecektir. Medeniyetlerin beşiği doğru fikirdir. Ve her doğru fikir onu taşıyacak kafa ve gönüle sahip olanlarla birliktedir. Şuşa’nın susadığı eğitim ve öğretime destek vermek bizim fikir ve inanç vecibemizdir” ifadeleri üzerine bize verdiği talimat doğrultusunda Şuşa'da kardeşlerimizin eğitim mücadelesinde de canımız ve kanımızla destek olduğumuzu her daim göstereceğiz. Can ve kan kardeşimiz Azerbaycan'ımızın düşmana karşı zaferi tüm dünyada ses getirmişken bizlere zafer coşkusu yaşatarak gururlandırmıştır. Azerbaycan balalarının yarınlarına ışık tutmak Türk coğrafyasına ve ecdadımıza karşı asli sorumluluğumuzdur. İnşa etmek için sabırsızlıkla beklediğimiz dokuz derslikli okulda yetişecek kardeşlerimiz Türklük gurur ve şuurunu, İslam ahlak ve faziletini nesiller boyu aktaracaktır. Bu okulda yetişeceğine inandığımız kardeşlerimiz Türk Dünyası'nın geleceği olacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da yapılması hedeflenen okula Üzeyir Hacıbeyli İlkokulu isminin düşünüldüğü de açıklandı.

