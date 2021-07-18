Ülkü Ocakları standı ilgi gördü

Kadeş Barış Meydanı’nda Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında stant açan Çorum Ülkü Ocakları burada yaptıkları çalışmaları anlattı.

Standı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, MHP Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Selim Güloğlu, MHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, standı ziyaret eden konuklarına Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı’nın basılı ve dijital yayınlarını da tanıttı.



(Volkan SINAYUÇ)

