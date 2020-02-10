Ülkü Ocakları şehitler için mevlit okuttu

Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Ülkü Ocakları olarak Ulu Cami’de; Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşları, İdlib'de şehadet şerbetini içen kahramanları ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde arama kurtarma faaliyetleri esnasında çığ düşmesi sonucu şehit olan askerleri, koruyucuları ve sivil vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okuttuklarını dile getirdi.

Mevlide katılan herkese teşekkür eden Tosik, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve büyük Türk milletine başsağlığı diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)