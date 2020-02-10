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Ülkü Ocakları şehitler için mevlit okuttu

Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Ulucami’de Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlit programına; MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, MHP eski İl Başkanı Mehmet Akif Aras, MHP İl ve İlçe yönetim kurulu üyeleri, Ülkücüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkü Ocakları şehitler için mevlit okuttu

Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Ulucami’de Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlit programına; MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, MHP eski İl Başkanı Mehmet Akif Aras, MHP İl ve İlçe yönetim kurulu üyeleri, Ülkücüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 22:30
Ülkü Ocakları şehitler için mevlit okuttu

Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Ülkü Ocakları olarak Ulu Cami’de; Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşları, İdlib'de şehadet şerbetini içen kahramanları ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde arama kurtarma faaliyetleri esnasında çığ düşmesi sonucu şehit olan askerleri, koruyucuları ve sivil vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okuttuklarını dile getirdi.

Mevlide katılan herkese teşekkür eden Tosik, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve büyük Türk milletine başsağlığı diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)

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