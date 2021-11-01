Ülkü Ocakları Milli Eğitim Müdürü Kodek’i ağırladı

Karşılıklı, samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette, ağırlıklı olarak eğitim ve güncel konular üzerine sohbet edildi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, vakfın çalışmaları ve yaptığı yayınlar hakkında da bilgiler verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, Çorum’da eğitim seviyesinin yükseltilmesi adına tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Orhan Tosik, “Sayın Müdürümüzle eğitim faaliyetlerimiz ve gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projelerimiz hakkında konuştuk. Ülkü Ocaklarının Türk tarihindeki yeri ve önemi üzerindeki samimi ve hoş sohbeti ve bu anlamlı ziyareti için Sayın Müdürümüze teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ülkü Ocakları binasındaki birimleri tek tek ziyaret eden Abdullah Kodek, Ülkücü gençlerle toplantı salonunda bir araya gelerek, onlarla sohbet edip, eğitim ile ilgili sorularını yanıtladı.

(Volkan SINAYUÇ)

