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Ülkü Ocakları Keloğlanı sahneledi

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından hazırlanan "Çocuklar İçin Keloğlan" adlı eser Buhara Kültür Merkezi’nde sergilendi.

Ülkü Ocakları Keloğlanı sahneledi

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından hazırlanan "Çocuklar İçin Keloğlan" adlı eser Buhara Kültür Merkezi’nde sergilendi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 19:22
Ülkü Ocakları Keloğlanı sahneledi

Programda konuşan Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında bu yıl ilk tiyatro etkinlik olan "Her Bizans'a Bir Fatih" adlı eserin Osmancıkta sahnelendiğini ifade etti. Daha sonra İskilip’te "Vatan Yahut Silistre" adlı oyununun izleyiciyle buluşturulduğunu, anlatan Tosik, özellikle gençlere ulaşmak ve milli bilinci uyanık tutmak için özenle seçilmiş bu eserlerden sonra şimdi de en büyük kültür hazinelerinden "Keloğlan" adlı eserle halkın karşısında olduklarını söyledi. Orhan Tosik, “Gençliğimize yönelik eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir" dedi. (Haber Merkezi)

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