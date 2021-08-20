Ülkü Ocakları Kastamonu’ya yardım eli uzattı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İskilip Ülkü Ocakları tarafından Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi’ndeki afetzedelere yardım gönderildi.

İskilip Ülkü Ocakları Başkanı Muhiddin Kalender, sel felaketinin ardından yaraların sarılması adına bir çalışma başlattıklarını ve bu çalışma sonucunda hayırseverlerden sağlanan gıda ve ihtiyaç malzemelerinin Kastamonu Bozkurt’a yollandığını bildirdi.

Kalender; “İçinde su, sabun ve kuru bakliyattan oluşan yardım malzemelerini Kastamonu Bozkurt ilçesinde selden etkilenen kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Bozkurt İlçe Ocak Başkanı Aydın Yapıcı'nın öncülüğünde Bozkurt Ülkü Ocakları Yardım ve Koordinasyon Çadırına teslim ettik. Desteğini esirgemeyen başta Çorum İl Ocak Başkanı Orhan Tosik, Kastamonu İl Ocak Başkanı Haluk Yakar, MHP İskilip Kadın Kolları Başkanlığı, araç temini konusunda katkı sağlayan Emin Köse, İsmail Güngör ve tüm yardımsever ülküdaşlarımıza, hemşehrilerimize ve esnaflarımıza teşekkür ederim. Ülkücüler, milletimizin dara düştüğü her yerde canla başla mücadele ediyor” görüşlerini dile getirdi.

(Süleyman ERDEN)

