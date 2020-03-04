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Ülkü Ocakları Hocalı soykırımını unutmadı

Alaca Ülkü Ocakları tarafından Alaca Meslek Yüksek Okulu'nda Hocalı Soykırımı ile ilgili konferans gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Hocalı soykırımını unutmadı

Alaca Ülkü Ocakları tarafından Alaca Meslek Yüksek Okulu'nda Hocalı Soykırımı ile ilgili konferans gerçekleştirildi.

04 Mart 2020 Çarşamba 19:28
Ülkü Ocakları Hocalı soykırımını unutmadı

Öğretmen Vedat Ali Seyhan’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Türk Eğitim Sen Başkanı Murat Demir, MHP Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arslan ve çok sayıda davetli katıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Alaca Şube Başkanı İsa Duru, etkinliğe katkı sağlayan Alaca Meslek Yüksek Okulu idarecilerine, eğitim kadrosuna ve öğrencilerine teşekkür etti.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı Kasabası’nda 25 Şubat 1992 gününü 26 Şubat’a bağlayan gece soydaşlarımızın toplu şekilde katledildiğini ve resmi açıklamalara göre 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 soydaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyen Vedat Ali Seyhan, rehin alınan yüzlerce soydaşımızdan ise bir daha haber alınamadığını dile getirdi.

Ermeni çetelerin Karabağ’ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini işgal ettikten sonra bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı Kasabı’nın etrafındaki bütün köy ve yolları tek tek ele geçirdiğini, 25 Şubat gecesi de Rusların desteği ile insanlık tarihinin kara lekelerinden biri olan soykırım olayının yaşandığını anlatan Seyhan, “Hocalı katliamında kurtulanlar o günlerde yaşadıkları işkenceleri vahşetleri hafızalarından silinemiyor. Tamamen Türk oldukları için büyük bir vahşetle acımasızlıkla katledilerek şehit edilen soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz” dedi.

(Mehmet DALAR)

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