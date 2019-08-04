“Ülkü Ocakları gençliğimize yön çizmiş, rota belirlemiştir”

Çorum Ülkü Ocakları'nda yapılan bayrak değişimi sonrasında Ocak Başkanlığına atanan Orhan Tosik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Geylan, “Memleketim olması hasebiyle Çorum Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerini yakından takip ediyorum, Çorum Ülkü Ocakları bugüne kadar yaptığı programlarla gençliğimize yön çizmiş, rota belirlemiştir.

İnanıyoruz ki; bugünden sonra da Çorum Ülkü Ocakları Türk gençliğinin menfaati uğruna gece gündüz mücadele verecek ve bu kararlı tutumundan taviz vermeyecektir. Bu vesileyle Çorum Ülkü Ocakları Başkanlığı'na atanan aynı zamanda Çorum Türk Eğitim-Sen Denetleme Kurulu Başkanı olan kıymetli arkadaşımız Orhan Tosik Beye başarılar diliyorum. Yıllardır hem Ülkü Ocakları hem de sendikamız çatısı altında özveriyle çalışan değerli başkanımızın samimiyetle hizmet vereceğinden hiç şüphemiz yoktur” dedi. (Bülent USLU)