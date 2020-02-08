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Ülkü Füsun Akman defnedildi

Çorum’un tanınmış simalarından ve Çorumspor’un eski futbolcularından Halim Terlemez’in ablası, emekli öğretmen Ülkü Füsun Akman (69), toprağa verildi.

Ülkü Füsun Akman defnedildi

Çorum’un tanınmış simalarından ve Çorumspor’un eski futbolcularından Halim Terlemez’in ablası, emekli öğretmen Ülkü Füsun Akman (69), toprağa verildi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 00:30
Ülkü Füsun Akman defnedildi

Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak önceki gün öğlen saatlerinde yoğun bakımda tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde hayata veda eden Ülkü Füsun Akman’ın cenazesi dün Ulucami’de Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Mahmut Terlemez ile merhume Meral Terlemez’in kızları, Salim ve Halim Terlemez’in ablaları, merhum Kenan Akman’ın eşi, Aslı Akman’ın annesi olan Ülkü Füsun Akman’ın cenazesi cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Ayrıca Çakır Köyü’nden gelme Firdevs Sırma ile Tutuş Köyü’nden gelme, Yaşar Canbek, Abidin Yıldırım, Satılmış Bolat ve H. Yıldırım’ın eniştesi Yaşar Tahta’nın da cenaze namazı kılındı. Fatma Sırma Ulumezar’da, Yaşar Tahta ise Çiftlik Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazelere ailelerle birlikte Çorum eski Milletvekili A. Adnan Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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