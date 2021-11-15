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“Ülkeyi KHK’lerle yönetmeye başladılar”

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu, KHK ile işten çıkarılmaları protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi.

Güncel 15.11.2021, 23:57
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“Ülkeyi KHK’lerle yönetmeye başladılar”

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında KESK Çorum Şubeler Platformu adına konuşan BES Şube Başkanı Emrah Azapçı, 15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ile birlikte Türkiye’de son yıllarda insan hakları, özgürlükler ve sendikal haklar alanlarında yaşanan ihlallerin daha da ağır hale geldiğini belirtti.
Bu çerçevede, kamu emekçileri ve KESK gibi hükümet politikalarına muhalif olan sendika üye, aktivist ve yöneticilerinin KHK aracılığıyla bir anda ve keyfi bir biçimde kamu görevinden ihraç edildiğine dikkat çeken Emrah Azapçı, “Üye ve yöneticilerimizin başvurularının incelenmesinde yaşanan her türlü gecikme yaşanan ağır ihlal süreçlerini daha da ağırlaştırmaktadır. Esasen, üye ve yöneticilerimizin ihracına gerekçe yapılan fiiller sendikal hak ve özgürlükler ile ilgili olduğundan karmaşık ve uzun incelemeler gerektiren hukuki süreçler değildir” dedi.

“EN AZ BEŞ ÜYEMİZ HAKSIZLIĞA 
DAYANAMADIĞI İÇİN HAYATINI KAYBETTİ”
KHK düzenine karşı asla teslim olmayacaklarını belirterek kazanılmış olan sosyal, ekonomik ve savunma haklarının ihlal edildiğini ve ellerinden alındığını söyleyen Azapçı, “Ülkeyi KHK’lerle yönetmeye başladılar. 130 bin kişi bir gecede yayınlanan listelerle, kamu gücünü emaneten elinde tutanların listeleriyle, sadece kanaate dayanılarak, sadece iftiralarla, hiçbir somut delil olmaksızın, masumiyet karinası çiğnenerek işinden edildi. Yetmedi birçok hakları ellerinden alındı. Bizim bildiğimiz, kamuoyuna yansıyan 80’i aşkın intihar var. İnsanlar işlerinden, aşlarından edildiği için, vatandaşlıktan adeta fiilen çıkarıldıkları için ölüme sürüklendiler. En az beş üyemiz bu haksızlığa dayanamadığı için hayatını kaybetti. Bütün kamu emekçileri işlerine iade edilmeli, ret kararları geçersiz sayılmalıdır” dedi.
“HİTLER ALMANYA’SINDA 
OLDUĞU GİBİ FİŞLENDİK”
AK Parti hükümetinin ülkenin yarısından fazlasını 'özde değil, sözde vatandaş' olarak gördüğünü, ülkenin yarısından fazlasının Hitler Almanya’sında olduğu gibi 'fişlendiğini' söyleyen Emrah Azapçı, “Sakıncalılar listesi oluşturdular. Bu listeleri esas alarak işe alıyorlar ya da işten çıkarıyorlar, atama yapıyorlar ya da yapmıyorlar, ihaleler veriyorlar ya da vermiyorlar. Hukuk devleti değil, polis devleti uygulamalarıyla ülkeyi yönetiyor, kararlar veriyorlar. AKP, iktidarını devam ettirmek için sürekli düşman, hain, 'terörist' imal ediyor, halklarımızı, emekçileri kutuplaştırıyor. Asıl gündemleri konuşamaz, tartışamaz hale getirmek istiyor. Çünkü biliyorlar ki, işsizliğin, yoksulluğun, hukuksuz ihraçların, yolsuzluğun ve talanın konuşulduğu, tartışıldığı bir yerde iktidarda kalamayacaklar” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)
 

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