“Ülkeye 2 katı fiyatla doğalgaz girdisi var”

Kahraman, şöyle devam etti: “Bizim tabi uzun süreli sözleşmelerle şu anda almış olduğumuz gazın fiyatı bin metre küp 307 dolar. BOTAŞ bu fiyata yurtdışından temin edebiliyor. Ama bu gaz yetmediği ihtiyacı karşılamadığı zaman alternatiften spot şartlarda boru gazıyla veya enerjiyle temin edilen gazın fiyatı Ocak ayında 690 dolara kadar çıktı. Yani bizim boru gazıyla almış olduğumuz sözleşmeli doğalgazın fiyatının yaklaşık 2 katı fiyatla ülkeye doğalgaz girdisi var.”

DOĞALGAZ DEPOLARININ BOŞ OLDUĞU

İDDİALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Son günlerde gündemde olan doğalgaz depolarının kullanımıyla ilgili ‘Depolar yazın boşaltıldı, kışın depolarda gaz kalmadı’ iddiaları hakkında da bilgi veren Kahraman, “Depolar yaz dönemlerinde doldurulup kış dönemlerinde ihtiyaca göre kullanılmaktadır. Depo doluluk oranları kış koşullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Tuz Gölü’ndeki depo en önemli depolardan bir tanesi bunlar yaz aylarında dolduruluyor, kış aylarında da bu gaz kullanılıyor. Ama bundan 2 sene önce Tuz Gölü’nde depo diye bir kavram yoktu. Bu 2 yıldır yeni açılan bir depo. Bununla birlikte biri Aliağa’da diğeri Mersin Körfez’de 2 tane termik enerji santrali devreye alındı. 2 noktadan da ülkeye farklı enerji kaynağı girmesiyle ilgili işlemler yapıldı. Biri bir yıllık diğeri iki yıllık yeni kaynaklar” dedi. (Nurdan AKBAŞ)

