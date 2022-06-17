Ülker Aygün hayatını kaybetti
Demokrat Çorumlular Platformu Başkanı Hasan Aygün’ün annesi, emekli gazeteci Naci Aygün’ün yengesi Ülker Aygün (85), hayata veda etti.
Güncel 17.06.2022, 18:29
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Merhum Vahit Aygün dedenin eşi, Hasan, Orhan, Erol, Ülker ve Selma Aygün’ün anneleri, Ülker Aygün (ana) önceki gün Didim’de hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi saat 16.30’da Didim Cemevi’nde düzenlenecek helallik alma töreninin ardından Çorum’a gönderildi.
Ülker Aygün’ün cenazesi yarın (18 Haziran Cumartesi ) günü saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Alaca İlçesi Büyük Keşlik Köyü’nde defnedilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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