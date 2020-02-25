“Ülkenin içindeki dağınıklığı bin başörtüsü örtemez”

Prof.Dr. Necmeddin Erbakan’ın vefat yıldönümü nedeniyle Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilen anma etkinliğine katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Prof.Dr. Necmeddin Erbakan’ı anlatıp gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına öğretmenlik mesleğine ilk kez 1979 yılında Sungurlu’nun Beylice Köyü’ne atanarak başladığını bu nedenle kendini bir bakıma Çorumlu saydığını belirterek başlayan Güneş, o dönemlerde sağ-sol olaylarının zirvede olduğunu 12 Eylül’ün hemen öncesi olduğu için büyük sıkıntılar yaşandığını söyledi.

“SOLCULARLA BERABERSİNİZ ALDATMACASINI KAFANIZDAN SİLİN”

20. dönem Kırşehir milletvekilliği yaptığını dile getiren Güneş, 1991 yılında CHP ile ittifak kurulduğunu ve bazı kesimlerin “Solcularla ya da sağcılarla berabersiniz” şeklinde sözlerde bulunduğunu belirterek, daha önceki yıllarda da bazı partilerin CHP ile ittifak kurduğunu hatta 1999 yılında MHP ile yapılan koalisyonda Rahşan Ecevit’in olmadık hakaretlerde bulunduğunu ancak kimsenin sesini çıkarmadığını dile getirdi. Bu tür düşüncelerin kafalardan silinmesi gerektiğini anlatan Güneş, bir süre önce Filistin mitingi düzenlediklerini ve herkesin bu mitinge davet edildiğini anlatarak mitinge özel olarak davet edilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Babacan’ın gelmediğini ancak CHP’den HDP’ye kadar bir siyasi düşüncenin bir amaç etrafında bir araya geldiğini anlattı.

HDP hakkında PKK ile işbirliği yaptığı suçlamalarının yapıldığına değinen Cafer Güneş, HDP’nin mecliste 5 kırmızı plakalı aracı bulunduğunu, seçimlerde 150 milyon lira destek verildiğini belirterek, “Terör örgütü ile bağlantısı varsa kapat ama yapamıyorlar. Yasal olarak ortada kurulmuş bir parti var. Emperyalistler ülkeyi parçalayabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Bizim davamız kendisine taş atana gül atmaya niyetli. Birbirlerini kıranlara bakıyorsunuz ölen Müslüman, öldüren Müslüman. İkisi de ölürken de öldürürken de Allahu Ekber diyor. Hangisinin yanında olacaksınız? Bölgemizde oluk oluk Müslüman kanı akıyor buna bir son vermek durumundayız” dedi.

“AİLE YAPIMIZ DAĞILIYOR”

Köylerde eskiden akşam olunca erkeklerin köyevine gittiğini kadınların ise lambanın ışığında işleme yaptığını kaydeden Güneş, büyüklerin saat 19.00’da ajans dinlediğini ve o zamanlar radyo, çay ve şekerin kilitli dolaplarda bulunduğunu hatırlattı. Haberler bittikten sonra büyüklyerin gelecek nesiller için üzüntülerini anlattığını ifade eden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, “Eskiler vah bizden sonra geleceklere derlerdi. Benzin bitecek, ormanlar kalmayacak deniyordu, elde olan tarlanın boyutu belli nüfus artacak üretim aynı nasıl beslenecekler vah bunların haline derlerdi. Bunu diyenler bir odada 10 kişi üç aile kalan yarı aç yarı tok bilek gücüyle çalışan insanlardı. Şimdi yemeğin, ekmeğin çeşidi sayılamıyor. Eskiden evlerde üç aile olurdu şimdi ana baba ayrı çocuklar ayrı. Aile kavramımız giderek dağılıyor. Aile birlik beraberlik dayanışma demekti, şimdi bizi dağıtmaya ilk olarak ailemizden başlıyorlar.

Bizim kavgamız adil bir paylaşım ancak izinden gittiğimiz bir çiçekle bahar başlar diyen Necmeddin Erbakan hocamızdı. Bazen 50 kişiye konuştu ancak milyonlara konuşur gibi heyecanlıydı her seferinde. Konuştukları o zamanın konuları değildi. Şimdi ne demek istediğini anlıyoruz. Adil düzen komşularla iyi geçinin gibi sözlerinin anlamını şimdi anlayabiliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına 200’ün üzerinde ağır sanayi temeli atılmıştı. Hükümetten giderken bunların ödeneği ayrılırsa bunlar yapılır diyordu bunlardan 75 tanesi faaliyete geçti” dedi.

“DIŞA BAĞIMLI ÜLKELERİN ÖNÜNE ENGELLER GELİR”

Dışa bağımlılığın ülkelerin önüne bağlı oldukları şeylerin engel olarak çıkabildiğini belirten Güneş, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı yapılırken Türkiye’ye ambargo konulduğunu, parası ödenen uçakların lastiklerinin bile verilmediğini kaydederek, “O zamanlar bugünkü kadar aciz kalmadık. Amerika’nın ne kadar üssü varsa el koyduk. Savaşın hemen ardından Lastik fabrikasının temelleri atıldı. Şimdi bu fabrika hem savaş uçaklarımızın hem de diğer araçların lastiklerini üretiyor. Türkiye dışa bağımlı olmaktan bir an önce kurtulmalıdır” dedi.

Türkiye’nin çok borçlandığını ve dağıldığını belirten Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, “Bu dağınıklığın üzerini bin tane başörtüsü örtemez. Ne zaman ülkede bir şey olsa bir karmaşa çıkarılıyor. Her gün Bay Kemal denirken Temel Karamollaoğlu’nun ismi anılmamaya dikkat ediliyor. Bu nasıl bir kibirdir. Ben olsam muhalefetin önünü açarım. Bizlere eleştiri bile gerekli. İktidarı oluştururlarken üstü ibadet, ortası ticaret altı ihanet diyorlardı bunu alt üst ettiler ihanet üste çıktı, ibadet edenlerin en altta canı çıkıyor ancak hala bir umut ışığı var. Her yere gidin ve Milli Görüşü anlatın. Bizim düşüncemiz dünyaya lazım. Bizim adil düzene, kardeşliğe, rızkın adil olarak dağılmasına ihtiyacımız var” dedi. (Erkan BAYATLI)