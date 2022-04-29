“Ülkenin en değerli sermayesi emektir”

Coşgunsu mesajında, sevgi, saygı ve bir olmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde 1 Mayıs’ın anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını temenni etti.

Başta işçiler olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayan Barış Coşgunsu, “Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, işçi ve emekçi kardeşlerimizin demokratik ve barışçı yollarla hak arayışlarının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Türkiye’nin daha kalkınmış ve daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın terinin ve emeğinin bulunduğunun altını çizen Başkan Coşgunsu, “Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Her zaman söylediğimiz gibi bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz.

Sevgi, saygı ve bir olmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, 1 Mayıs’ın anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında, huzur içerisinde geçeceğine olan inancımızla, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, işçinin ezilmediği ve emeğin sömürülmediği, aydınlık bir Gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

