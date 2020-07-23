“Ülkemizde işsizlikten çok mesleksizlik önemli sorun”

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Çorum’da proje okulu olarak seçilen Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yürütme kurulu aylık toplantısını Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş başkanlığında, Çorum TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Şahan, İl Mili Eğitim Şube Müdürü Ahmet Çaylak ve Okul Müdürü İbrahim Ayaz’ın katılımı ile gerçekleştirdi.

Toplantıda, Proje Yürütme Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na talepte bulunulan ve onaylanan “Savunma Mekanik Sistemleri” ve “Savunma Elektronik Sistemleri” nin yeni eğitim ve öğretim döneminde faaliyete geçecek olması ve yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

hakkında açıklama yapan Proje Yürütme Kurulu Başkanı ve Çorum TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş, “Ülkemiz için işsizlikten ziyade, mesleksizlik esas sorundur. Ülkemiz ekonomisinin büyümesi üretimden geçmektedir. Bu nedenle, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayan meslek liselerinin önemi daha da artmıştır. Meslek liselerimizin öncelikle tercih edilebilir haline gelmesi sanayinin ihtiyaçlarına yönelik yeni bölümlerin açılmasını gerektirmektedir. Son yıllarda Ülkemizin önemli mesafe kat ettiği savunma sanayine yönelik yeni iki bölümün okulumuzda açılmasının İlimizde hem makine sanayimize hem de savunma sanayine yönelik üretimde bulunan işletmelerimize olumlu yansımaları olacaktır. Öğrencilerimizin gelecekle ilgili iş kaygıları olmayacaktır.” dedi.

Proje Yürütme Kurulu Üyeleri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçecek olan yeni iki dalın İlimize ve öğrencilerimize hayırlı olması temennisinde bulundular. (Haber Merkezi)