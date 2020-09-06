Ülkede sosyal hukuk devleti ilkesinin yok edildiğini, adaletin tabiri caiz ise ayaklar altına alındığını ve adalet sisteminin sadece belirli bir zümre için işler hale geldiğini kaydeden Külcü, “Ülkemizde halkımızın hak ettiği asgari refah ortadan kaldırılmış, sadece iktidardan beslenenler refah içinde yaşar hale gelmiştir” dedi.

Gelecek Partisi’nin bu kötü düzene dur demek için kurulduğunu belirten Külcü, “Gelecek Partimiz, ülkemizin, ekonomimizin bu sorumsuz iktidar tarafından harcanmasına seyirci kalmayacak ve zamanı geldiğinde bu kötü gidişata mutlaka dur diyecektir. Buna inancımız tamdır.

Ülkemiz artık huzur istiyor. Onun için bugün burada huzur, güven ve gelecek diyoruz. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolda bizleri utandırmasın” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)