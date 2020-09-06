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“Ülkemiz artık huzur istiyor”

Gelecek Partisi İl Başkanı Av. Gökhan Külcü, ülkede artık huzur ortamının kaybolduğunu belirterek, sadece zenginleştirilen bir azınlığın hüküm sürdüğü yeni bir düzenin oluşturulduğunu söyledi.

Güncel 06.09.2020, 18:44
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“Ülkemiz artık huzur istiyor”

Ülkede sosyal hukuk devleti ilkesinin yok edildiğini, adaletin tabiri caiz ise ayaklar altına alındığını ve adalet sisteminin sadece belirli bir zümre için işler hale geldiğini kaydeden Külcü, “Ülkemizde halkımızın hak ettiği asgari refah ortadan kaldırılmış, sadece iktidardan beslenenler refah içinde yaşar hale gelmiştir” dedi.

Gelecek Partisi’nin bu kötü düzene dur demek için kurulduğunu belirten Külcü, “Gelecek Partimiz, ülkemizin, ekonomimizin bu sorumsuz iktidar tarafından harcanmasına seyirci kalmayacak ve zamanı geldiğinde bu kötü gidişata mutlaka dur diyecektir. Buna inancımız tamdır.

Ülkemiz artık huzur istiyor. Onun için bugün burada huzur, güven ve gelecek diyoruz. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolda bizleri utandırmasın” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

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