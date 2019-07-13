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Ülkelerin iş gücü istatistikleri belli oldu

Ülkelerin iş gücü istatistikleri belli olurken, Türkiye’nin 31,3 milyonluk iş gücüyle 20. sırada olduğu görüldü. İş gücü en yüksek olan ülkenin ise 806,7 milyon ile Çin olduğu kaydedildi.

Ülkelerin iş gücü istatistikleri belli oldu

Ülkelerin iş gücü istatistikleri belli olurken, Türkiye’nin 31,3 milyonluk iş gücüyle 20. sırada olduğu görüldü. İş gücü en yüksek olan ülkenin ise 806,7 milyon ile Çin olduğu kaydedildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:12
Ülkelerin iş gücü istatistikleri belli oldu

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, iş gücü istatistiklerini konu alan raporu inceledi. Ajans Press’in CIA verilerinden ve medya yansımalarında derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki işgücü 31,3 milyon olurken, dünya ülkeleri arasından 20’nci sıraya yerleştiği görüldü. Listenin başına da 1,3 milyar nüfuslu Çin yerleşirken, buradaki iş gücü oranlarının 806,7 milyon olduğu kaydedildi. İkinci sırada yer alan ülke ise 521,9 milyonluk iş gücü ile 1,2 milyar nüfusa sahip Hindistan oldu. Avrupa Birliği ülkelerinde ise işgücünün 238,9 milyon olduğu belirlendi. Araştırmada 233 ülke yer alırken, Pitcairn Adalarının 15 kişilik iş gücüyle listenin son sırasında olduğu gözlendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı son istatistiklere göre de 80 milyon nüfusa sahip ülkemizin yüzde 45,4’ü istihdam, yüzde 52,9’u da iş gücüne katılım oranına sahip iken, işsizlik oranının yüzde 14,1 olduğu saptandı.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne işgücü ile alakalı 26 bin 602 haber yansıması tespit edilirken, işsizliliğin 75 bin 475 başlıkla ön planda olduğu görüldü.(Haber Merkezi)

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