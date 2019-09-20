“Ülkedeki güveni şehit ve gazilerimize borçluyuz”

Türklerin; ilahi hakikate inanmış ve amel etmiş bir millet olduğunu dile getiren Şahiner; “Şehit olursak Hak katında nurlanır, gazi olursak yeryüzünde onurlanırız ve bugün sıkmaya kalksak, şüheda fışkıracak bu topraklar üzerinde huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak; bunu kuşkusuz vatanı uğruna toprağa düşen şehitlerimize ve yıkılmaz birer sura dönüşen gazilerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, son dönemde yaşanan menfur terör saldırıları ve hain darbe girişiminde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)