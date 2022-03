“Ülkede ve bölgede barış istiyoruz”

On binlerce sivil ve korumasız insanı ölüm ve göç riskiyle yüz yüze bırakan, yoksul halkı birbirine düşman eden milliyetçi boğazlaşmayı körükleyen bu savaşı reddettiklerini açıklayan SOL Parti tarafından yapılan açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi:

“Bu savaşın taşları ABD ve NATO’nun yayılmacı politikalarıyla döşendi. Emperyalizm, bugün de kendi çıkarları için bir ülkeyi gözden çıkarmış, yüz binlerce insanı büyük bir yıkımın içine sürüklemiştir. Yeryüzünün en büyük suç örgütleri olan ABD ve NATO elini Ukrayna’dan çekmelidir.

ABD’nin “çevreleme” politikası doğrultusunda NATO’nun doğuya doğru genişleme politikası bir savaş zemini oluşturuyor. Emperyalizm yaşadığı bunalımını tıpkı Suriye’de olduğu üzere yeni savaş cepheleri açarak aşmaya çalışıyor. Emperyalist müdahaleciliği reddediyoruz.

Barış için emperyalizme ve NATO saldırganlığına karşı duracağız.

“SAVAŞA ORTAK OLMAYIN”

“AKP iktidarı ülkemizi Suriye’de sonu belirsiz bir savaşın içine sürükledi. Bugün de kendi iktidarına emperyalist desteği alabilmek için ABD ve NATO’nun dümen suyuna girme hevesi her fırsatta ortaya konuluyor.

Uyarıyoruz! Karadeniz’i bir NATO ve ABD denizi haline getirecek; ülkemizi yeni bir krizin içine sürükleyecek her tür adımın karşısında duracağız. Türkiye’nin Amerikan çıkarlarının parçası olmasına izin vermeyeceğiz.”

“AMERİKANCILIK YARIŞIYLA

BARIŞ SAVUNULAMAZ”

“NATO’yu ‘demokrasinin güvencesi’ olarak gören muhalefete de sesleniyoruz, Amerikancılık, NATO’culuk yarışı bu yeni açılan soğuk savaş cephesinde Türkiye’yi bilinmez bir karanlığa mahkûm eder.”

“ÜLKEDE, BÖLGEDE

BARIŞ İÇİN MÜCADELEYE”

“Türkiye bu yeni açılan ve uzun süre devam edecek savaş politikaları karşısında ülkede ve bölgede barışı merkeze alan bir dış politika izlemek zorundadır.

SOL Parti ülkede ve bölgede barışın gelmesi, ABD ve NATO’nun ülkemiz üzerindeki her tür etkisi, egemenliği, askeri ve siyasi varlığının ortadan kaldırılması için var gücüyle mücadele edecektir.” (Taner ŞİMŞEK)