Ülke tarımına Çorum’dan doğan güneş

İşte, fahiş kimyasal gübre fiyatları karşısında Çorumlu üreticilerin imdadına, yine Çorum’da üretilen organik gübreler yetişmeye başladı. Kimyasal gübrelerin torbası 600-800 lira arasında değişirken, tavuk çiftliklerinin atıklarından üretilen organik gübrenin 25-30 liradan satıldığı ve üreticiler için “kurtarıcı” olduğu bildiriliyor.

Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Çorum Yıldırım Gıda Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Yıldırım, dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a, Ankara yolunun 17. kilometresindeki organik gübre fabrikası hakkında bilgi verdi.

Fabrika’da 2010 yılında üretime başladıklarını ve gerek kaliteyi, gerekse üretim miktarını artıra artıra bugünlere geldiklerini anlatan Gürsel Yıldırım, “Çevre sorununa yolaçan çiftlik atıklarını ekonomiye kazandırıyoruz. Hatta, hammadde bulmakta zorluk çeker hale geldik.” dedi.

Yıldırım, “Organik Bio Pellets” ve “Leonardit” şeklinde iki çeşit organik gübre ürettiklerini de belirterek, “Yıllık 60-70 bin üreticiye ulaşıyoruz. Saatte 5 ton üretim kapasitesine sahibiz. Bu görmül, dünyada kimsede yok. Dolayısıyla, Makedonya, Dubai ve Almanya’dan da talepler gelmeye başladı. Önümüzdeki günler için ihracatk hazırlığındayız” diye konuştu.

Gürsel Yıldırım, daha sonra şu bilgileri verdi: “Çiftçinin kara gün dostuyuz. Pahalı kimyasal gübrelere erişemedikleri için ekimden vazgeçme noktasına gelenler, bizim organik gübremizle rahat nefes alıyorlar. Yıllık 8 bin ton gübre üretebiliyoruz, ama şu sıralarda hammadde bulma güçlüğü yaşıyoruz. Yerli ve milli nitelemesi, tam bize göre. Dolayısıyla, ülkemiz ekonomisi için faydalı bir iş yapmanın huzurunu ve gururunu hissediyoruz.”



(Haber Merkezi)

