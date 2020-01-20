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Ülke genelinde dev uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı Narkotik Uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelinde dev uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı Narkotik Uygulaması gerçekleştirildi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 20:22
Ülke genelinde dev uyuşturucu operasyonu

Uygulama, narkotik suçlarından aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslerde arama, narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen ve suçun odağı haline gelen metruk binalar ve yapımı devam eden inşaatların bulunduğu bölgelerde şüpheli görülen şahıslar üzerinde, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda şüpheli görülen şahıslar üzerinde gerçekleştirilirken yapılan uygulamada kapsamında 9.375 ekip, 7 hava aracı, 67 deniz aracı, 35.794 personel, 437 narkotik dedektör köpek görev aldı. 4.760 ikamet/işyeri, 5.573 park, 13.226 sokak ve 8.508 metruk binanın denetlendiği uygulamada Narkotik suçlardan aranan 475 şahıs yakalandı. Yapılan uygulamada 321.843 şüpheli şahıs kontrol edilirken, 133 şahsa TCK md.188'den, 192 şahsa TCK md.191'den yasal işlem yapıldı. 82.373 araç(Kara/Deniz) kontrol edildiği uygulamada 725 araç(Kara/Deniz) trafikten/seferden men edildi, 2.472 araca(Kara/Deniz) idari para cezası uygulandı.

Arama ve uygulama sonucunda 8.774 gram esrar, 41 gram eroin, 4 gram kokain, 452 gram metamfetamin, 46 gram skank,

150 gram sentetik kannabinoid(Bonzai), 241 adet ecstasy, 399 adet sentetik ecza, 17 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 277 adet fişek, 8 adet kesici/delici alet, 15.319 paket gümrük kaçağı sigara ve 98 litre kaçak içki ele geçirildi.(Haber Merkezi)

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