“Ülke geleceğine yapılacak en büyük yatırım eğitimdir”

Tokgöz mesajında, eğitimin ancak iyi yetişmiş nitelikli eğitimcilerle yürüyeceğini ve başarıya ulaşacağını söyledi.

Ülkemizin aydınlık ve mutlu geleceğinin güvencesi olan öğrencilerimizin hepimizin, en değerli varlıkları olduğunu dile getiren Ulaş Tokgöz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Öğrencilerimizin sorumluluklarının bilincinde, bilgi üreten ve bu bilgiyi kullanabilen, bilimsel, teknolojik ve çağın gereksinimlerine açık bireyler olarak yetişmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinin ışığında, milli ve manevi değerlerine bağlı, çağdaş, evrensel değerlere saygılı ve özgüveni yüksek nesiller yetiştirmek ülkemizin geleceğine yapılacak en büyük yatırımdır.

Tüm öğrencilerimizin 2021-2022 eğitim öğretim yılını en içten dileklerimle kutlar, öğretmen ve öğrencilerimize başarı ve sağlıklı günler dilerim.”

(Haber Merkezi)

