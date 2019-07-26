“Ülke ekonomisi için genç girişimcilerin önü açılmalı”

Girişimcilerin desteklenmesinin ekonomik büyümenin bir basamağı olduğunu vurgulayan Bendevi Palandöken, “Ülkemizin coğrafi konumu, kaynakları, işgücü potansiyeli, bilinilirliği gibi birçok avantajı var. Bu avantajları doğru yönlendirme ile sürekli lehimize kullanarak büyüyüp gelişebiliyoruz. Bu sürecin de en önemli ayaklarından birisi girişimciler. Yeni bir fikir, yeni istihdam alanları, kaybolan mesleklerin tekrar yaşatılması gibi, girişimciliğin çok fazla getirisi var. Ülkemizde de girişimci olmak isteyen birçok vatandaşımız var. Dolayısıyla girişimciliğin desteklenmesi çok önemli. TESK olarak bugüne kadar biz de 55 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nde bin 468 girişimciye eğitim verdik. Bu eğitimlerde verilen sertifikalar girişimci olmak isteyenler için kredi desteklerinde önem teşkil ediyor” diye konuştu.

“Girişimcilik kredi miktarları ve sektör çeşidi artırılmalı”

Destek ve kredilerin bir girişimci için ne kadar önemli olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Girişimcilere destek amaçlı verilen krediler, eğitimler, yönlendirmeler çok önemli. En güzel şiir kâğıda yazılmadığında nasıl ki okunmuyor bilinmiyorsa, en değerli fikrin de hayata geçmediği sürece bir önemi yok. Bu nedenle verilen kredi miktarları işe yarayacak ve dişe dokunacak şekilde artırılmalı, eğitimler ve kredilerde girişimci olmak isteyenlere danışmanlık hizmeti ile birlikte yönlendirme yapılmalıdır. KOSGEB aracılığı ile uygulamalı eğitimler aldıktan sonra başlangıçta 5 bin TL ve 10 bin TL, daha sonra performansına göre 20 bin TL’ye kadar daha destek alınabiliyor. Fakat bu yeterli gelmiyor. Daha önceki sistem gibi destek 50 bin TL – 100 bin TL gibi miktarlara çıkarılmalı. Destek verilen sektörler çeşitlendirilmeli ve özellikle kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde girişimci olmak isteyenler için ayrıcalık sağlanmalı” şeklinde söyledi. (Haber Merkezi)