Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102837
ALTIN
258.672
DOLAR
5.6353
STERLİN
7.0239
EURO
6.2683

“Ülke ekonomisi için genç girişimcilerin önü açılmalı”

Girişimciliğin bir ülke ekonomisi için olmazsa olmaz olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkelerin ekonomik gelişmelerinin en önemli ayağı girişimciliktir. KOSGEB tarafından girişimcilik eğitimleri ile verilen Girişimcilik Destek Programı’nın destek miktarları geçtiğimiz yıla kadar 100 bin liraya kadar çıkıyordu. Bu yıldan itibaren Yeni Girişimci Programı adı ile verilecek desteklerin miktarı ise 5 bin ile 10 bin arasında değişiyor, performansa göre ise 20 bine kadar çıkıyor. Fakat bu miktar da bir dükkân açmak için yeterli gelmiyor. Bu nedenle girişimcilik kredilerinin miktarı bir önceki sistemdeki haline artırılmalı ve sektörler çeşitlendirilmeli. Nasıl ki 1 yıl önce fiyatı 10 lira olan ürün şimdi 15-20 liraya çıktıysa, kredi miktarları da düşürülmek yerine artırılmalı. Girişimciliği desteklediğimiz her sektör ekonomik büyümenin bir basamağıdır” dedi.

“Ülke ekonomisi için genç girişimcilerin önü açılmalı”

Girişimciliğin bir ülke ekonomisi için olmazsa olmaz olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkelerin ekonomik gelişmelerinin en önemli ayağı girişimciliktir. KOSGEB tarafından girişimcilik eğitimleri ile verilen Girişimcilik Destek Programı’nın destek miktarları geçtiğimiz yıla kadar 100 bin liraya kadar çıkıyordu. Bu yıldan itibaren Yeni Girişimci Programı adı ile verilecek desteklerin miktarı ise 5 bin ile 10 bin arasında değişiyor, performansa göre ise 20 bine kadar çıkıyor. Fakat bu miktar da bir dükkân açmak için yeterli gelmiyor. Bu nedenle girişimcilik kredilerinin miktarı bir önceki sistemdeki haline artırılmalı ve sektörler çeşitlendirilmeli. Nasıl ki 1 yıl önce fiyatı 10 lira olan ürün şimdi 15-20 liraya çıktıysa, kredi miktarları da düşürülmek yerine artırılmalı. Girişimciliği desteklediğimiz her sektör ekonomik büyümenin bir basamağıdır” dedi.

26 Temmuz 2019 Cuma 22:28
“Ülke ekonomisi için genç girişimcilerin önü açılmalı”

Girişimcilerin desteklenmesinin ekonomik büyümenin bir basamağı olduğunu vurgulayan Bendevi Palandöken, “Ülkemizin coğrafi konumu, kaynakları, işgücü potansiyeli, bilinilirliği gibi birçok avantajı var. Bu avantajları doğru yönlendirme ile sürekli lehimize kullanarak büyüyüp gelişebiliyoruz. Bu sürecin de en önemli ayaklarından birisi girişimciler. Yeni bir fikir, yeni istihdam alanları, kaybolan mesleklerin tekrar yaşatılması gibi, girişimciliğin çok fazla getirisi var. Ülkemizde de girişimci olmak isteyen birçok vatandaşımız var. Dolayısıyla girişimciliğin desteklenmesi çok önemli. TESK olarak bugüne kadar biz de 55 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nde bin 468 girişimciye eğitim verdik. Bu eğitimlerde verilen sertifikalar girişimci olmak isteyenler için kredi desteklerinde önem teşkil ediyor” diye konuştu.

“Girişimcilik kredi miktarları ve sektör çeşidi artırılmalı”

Destek ve kredilerin bir girişimci için ne kadar önemli olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Girişimcilere destek amaçlı verilen krediler, eğitimler, yönlendirmeler çok önemli. En güzel şiir kâğıda yazılmadığında nasıl ki okunmuyor bilinmiyorsa, en değerli fikrin de hayata geçmediği sürece bir önemi yok. Bu nedenle verilen kredi miktarları işe yarayacak ve dişe dokunacak şekilde artırılmalı, eğitimler ve kredilerde girişimci olmak isteyenlere danışmanlık hizmeti ile birlikte yönlendirme yapılmalıdır. KOSGEB aracılığı ile uygulamalı eğitimler aldıktan sonra başlangıçta 5 bin TL ve 10 bin TL, daha sonra performansına göre 20 bin TL’ye kadar daha destek alınabiliyor. Fakat bu yeterli gelmiyor. Daha önceki sistem gibi destek 50 bin TL – 100 bin TL gibi miktarlara çıkarılmalı. Destek verilen sektörler çeşitlendirilmeli ve özellikle kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde girişimci olmak isteyenler için ayrıcalık sağlanmalı” şeklinde söyledi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
İnşaat sektörüne can verilmezse, toprak sanayi de perişan olacak
İnşaat sektörüne can verilmezse, toprak sanayi de perişan olacak
Şehit polis memuru Orhan Balat’ın mezarı yenilendi
Şehit polis memuru Orhan Balat’ın mezarı yenilendi
Çevreyolu üzerindeki leblebiciler denetlendi
Çevreyolu üzerindeki leblebiciler denetlendi
Engelli yurttaşa tekerlekli sandalye
Engelli yurttaşa tekerlekli sandalye
Doğuş, “Çam Yarması 2”filmi için Çorum’a gelecek
Doğuş, “Çam Yarması 2”filmi için Çorum’a gelecek
Tuğba & Burak çifti evlendi
Tuğba & Burak çifti evlendi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim