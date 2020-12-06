“Ülke ekonomisi, dış politika hatalarının faturasını ödüyor”

Umut Radyo’daki “Çorum Güncesi” programında, Meltem Danışman Çınar’ın bir sorusu üzerine, salgın hastalığın çığırından çıktığını ve sokağa çıkma kısıtlamasının kaçınılmaz hale geldiğini belirten Yolyapar, “Sokağa çıkma kısıtlaması ve başta kahvehaneler olmak üzere bir takım işyerlerinin kapatılması, zaten sıkıntıda olan esnafı tamamen perişan etti.” dedi.

Mehmet Yolyapar, bu konudaki değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Esnafın feryadını duymak ve onları krediyle değil, açıktan hibe ile ayakta tutmak gerek. Bunu dünyanın gelişmiş tüm ülkeleri yaptı. Bizim yapamayışımızın nedeni ise, ekonominin zaten dibe vurmuş durumda olması. Ekonomi, Ağustos 2018’de Rahip Brunson krizi ile çok büyük sarsıntı geçirdi. Bu krizde her vatandaş yarı yarıya yoksullaştı. Madem Rahibi bırakacaktık, niye bu tahribatı yaşadık?”

“Aslında Türk iş dünyası son derece dinamik. Çorumlu sanayici ve işadamları da öyle. Dünyanın en ücra köşelerine ulaşıp ihracat yapıyorlar. Ama, dış politikada öyle hatalar yaptık ve dünyada öyle yalnızlaştık ki, tüm çabalar yetersiz kalıyor. Bu yalnızlaşmanın sonucu olarak ekonomimiz dibe vurdu. Yanlış para politikaları ve savurganlıklar da, ülkeyi eksi döviz rezervi noktasına getirdi. Yani, pandemiye ekonomik olarak çok zayıf durumda yakalandık ve piyasaları rahatlatacak destekler ne yazık ki sağlanamadı.”

Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Belediye’nin Payitaht Abdülhamit dizisinde 40 bin liraya yaptırdığı leblebi ve 7-8 Hasan Paşa tanıtımını takdirle karşıladığını da belirterek, “Tanıtım için mutlaka maddi bir fedakarlığa katlanmak zorundasınız. Üstelik 40 bin lira da, böyle bir tanıtım için büyük para değil. Ayrıca, Çoruminia ve bisiklet projesi gibi çağdaş yatırımları da ben şahsen destekliyorum.” diye konuştu.

Meltem Danışman Çınar’ın, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’la yaptığı canlı telefon bağlantısının ardından, Çorum’un sağlık alanındaki ihtiyaç ve beklentilerine de değinen Yolyapar, eski Devlet Hastanesi’nin ve Onkoloji Merkezi’nin Çorum’a kazandırılmasıyla önemli mesafe kat edilmiş olacağını, bunları Diş Hastanesi ve Tıp Fakültesi kampüsünün izlemesi gerektiğini anlatarak, “Bizim Büyük Çorum projeksiyonumuzda zaten ‘bölgesin sağlık merkezi’ olma hedefi var. Hep birlikte inanırsak, 2030’ların Büyük Çorum’unu ellerimizle inşa edebiliriz.” dedi.

İYİ Parti’nin “hastane nöbeti” başta olmak üzere bu konuda gösterilen tüm çabaları saygıyla ve takdirle karşıladığını, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in önerisini de iyi niyetli ve samimi bulduğunu anlatan Mehmet Yolyapar, yıllarca çimento tozu sorunu yaşayan, solunum yolu hastalıklarının çok fazla olduğu Çorum’un hava kalitesini korumakta herkese sorumluluk düştüğünü, kadına yönelik şiddet konusunda ise her türlü caydırıcı önlemin alınması yanında, halkın eğitimine ciddi biçimde ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Meltem Danışman Çınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun’la ilgili YHT açıklamasını hatırlatması üzerine, bu projenin yürümekte olduğunu, ancak mutlaka hızlandırılması gerektiği görüşünü tekrarlayan Mehmet Yolyapar, “Çorum’un sanayi kenti olabilmesi için YHT yanında havalimanı da mutlak zorunlu. Çorum, kuzey-güney ve doğu-batı akslarının kesişme noktasında. Onun için, otomotiv sektörü açısından da en uygun lokasyon olduğunu savunmaya devam ediyorum.” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)