‘Ülke büyürken, halkın cebi neden küçülüyor?’

Vatandaşın cebinin küçülmesine rağmen ekonominin büyümesiyle ilgili konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdüğünü ancak bu büyümenin vatandaşın cebine yansımadığını söyledi.

Enflasyonun yüzde 70’lere dayandığı günümüzde bu büyüme rakamlarının pek inandırıcı gelmediğini ifade eden Ulaş Tokgöz, “Ülkemizin büyümesi sevindirici fakat bu büyümeden neden 84 milyon insan faydalanamıyor da bir avuç elit tabaka faydalanıyor?” diye sordu.

Türkiye ekonomisinin büyüse de istihdam yaratma özelliğini kaybettiğini, üreten yerine tüketen bir yapıya büründüğünü kaydeden Tokgöz, “Ekonomi büyüyor diyenler markete, manava, kasaba ve sebze pazarlarına uğrasın. Vatandaşın cebinde simit alacak parası yok. Vatandaş için ekonominin büyümediği kesin. Ama kimlerin ekonomisinin büyüdüğünü çok iyi biliyoruz. Sokaklar üniversite mezunu işsizlerle dolu. Yoksulluk, işsizlik gün geçtikçe artıyor. Bu durumda ekonomik büyümeden nasıl bahsedebiliriz” dedi.

Vatandaşların pazara giderken bile on kez düşündüğünü vurgulayan Ulaş Tokgöz, “Vatandaş alışveriş yaparken neyden nasıl kısa bilirimin hesabında. Ekonomi büyüyor diyenler gelsin vatandaşlara sorsun ekonomi büyüyor mu küçülüyor mu? İnsanların yaşam koşulları her geçen gün daha da zorlaşıyor. Herkes geçim derdinde aç kalmamaya uğraşıyor. Büyüme varsa insanlar neden yoksullaşıyor. Bu büyüme olsa olsa yoksullaştırıcı bir büyümedir” diye konuştu.

Ayrıca Türk lirasının dolar karşısında her geçen gün eridiğine dikkat çeken Tokgöz, bu yüzden açıklanan büyüme rakamlarının bir balondan ibaret olduğunu, gelir adaletsizliği ve gelir eşitsizliğinden kurtuluşun tek adresinin ise CHP iktidarı olduğunu sözlerine ekledi.