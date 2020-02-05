Ulaştırma Bakanı Turhan eski havaalanı için Çorum’a geliyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ile AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Bakan Turhan ile ilimizde bakanlığın devam eden yatırımları, yeni yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüştü.

Ziyaret ile ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ahmet Sami Ceylan, Bakan Turhan ile ilimizde yapımı devam eden ilçe yollarının durumu hakkında istişarede bulunduklarını bildirdi.

Görüşme sırasında Çorum’un son günlerde gündemini meşgul eden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırması Hastanesi önündeki kazalar için alınacak tedbir konusunu da ele aldıklarını söyleyen Milletvekili Ceylan, hastane önüne battı-çıktı olarak bilinen alt geçit yapılması konusunda fikir birliğine varıldığını kaydetti.

Milletvekili Ceylan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Mart ayı içerisinde Çorum’a geleceğini açıklarken, Bakan Turhan’ın hastane önünde de incelemeler yapacağını, bunun ardından da yapılacak projenin kesinlik kazanacağını ifade etti.

Görüşme sırasında Çorum’a havaalanı kazandırılması konusunda da Çorum heyeti olarak ısrarlarını bir kez daha ilettiklerini belirten Ceylan, Bakan Turhan’a 1990’lı yıllarda ilimizde yapımına başlanan havaalanında yüzde 24’lük kısmının bittiğini ancak ilerleyen yıllarda çalışmaların durdurulduğunu aktardıklarını söyledi.

Yarım kalan yatırımın tamamlanmasını istediklerini ifade eden Milletvekili Ceylan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da Çorum ziyareti sırasında yarım kalan havaalanı inşaatının bulunduğu bölgede inceleme yapacağını kaydetti.

AK Parti’nin 18 yıllık iktidarı döneminde Çorum’a yapılan 17 milyar liraya yakın yatırımlara yenilerini eklemek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Ceylan, yapılan eleştirilerin aksine havaalanının Çorum’a mutlaka kazandırılacağını, bunun da yine AK Parti tarafından yapılacağının herkes tarafından görüleceğini dile getirdi.

Ahmet Sami Ceylan, Bakan Turhan’ın Mart ayındaki ziyaretinin kesin gününün ise önümüzdeki günlerde belli olacağını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)