Ulaştırma Bakanı Turhan 15 Mart’ta Çorum’a geliyor

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile bir görüşme yaptı. Bakan Turhan, bu görüşme sırasında Çorum’a davet edildi.

Daha sonra ise aynı gün akşam saatlerinde AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya bir kez daha Bakan Turhan ile biraraya geldi.

Milletvekili Ceylan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Bakan Turhan’ın 15 Mart 2020 Pazar günü Çorum’a geleceğini duyurdu.

Milletvekili Kaya ile birlikte Bakan Mehmet Cahit Turhan’ın Çorum programı hakkında bir görüşme daha yaptıklarını kaydeden Milletvekili Ceylan, Turhan’ın Çorum’da başta Kırkdilim tünelleri olmak üzere Ulaştırma Bakanlığı’nın yatırımlarını yerinde görme fırsatı bulacağını vurguladı.

Bakan Mehmet Cahit Turhan’ın her seferinde olduğu gibi bu ziyareti sırasında da Çorum’a heybesi dolu bir şekilde gelmesini beklediklerini anlatan Milletvekili Ceylan, Turhan’ın Çorum’a kazandırılacak yeni yatırım müjdelerini vereceğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)