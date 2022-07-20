Ulaştığı büyüklük Hollandalı gazeteciyi de şaşırttı… “AHLATCI ÇORUM’UN ŞANSI”

Ve tabii, yalnız Çorum’un değil, ülkenin ekonomisinde bir güneş gibi doğan “Ahlatcı”ya sıra gelince, Hollandalı meslektaşımızın ilgisi, merakı ve soruları da arttı. 1984 yılında küçük bir kuyumcu dükkanıyla başlayan muhteşem başarı öyküsünü gururla sundum.

2021’deki 5 milyar doları aşan ihracat ve Çorum’un ihracatını 2.6 milyar dolara çıkaran süper doping, elbette hayret uyandırmayacak gibi değildi. Tercümanla anlaşmaya çalışmanın güçlüğü malûm; o yüzden savunma sanayi alanındaki yeni yatırım projelerine sıra gelmeden, bir sonraki randevusunun saati geldi.

Kendi payıma her zaman ifade ediyorum, ama, Ahlatcı’nın varlığının Çorum için nasıl büyük bir şans olduğunu Avrupalı bir gazeteciye de anlatma fırsatı bulmaktan, adeta bir görevi yerine getirmiş olmanın mutluluğunu duydum.

Avrupa’nın Türkiye’ye karşı “çifte standart” uyguladığını da söyledim elbette. Notunu aldı. Atatürk’ün yönünü Batı’ya döndüğünü, Türk halkının en az yarıdan fazlasının da, kendi değerlerini koruyarak Batılı yaşam biçimini seçtiğini, Avrupa Birliği’ne girmekten yana olduğunu, ama Avrupalıların bunu bir türlü anlayamadıklarını, “Avrupa, dinimizden dolayı bizi içine almak istemiyor” tezini savunanlara koz verdiklerini ifade ettim.

Rob Vreeken, halkın ekonomik bakımdan ne durumda olduğunu da ısrarla öğrenmek istiyordu. Hatalı ekonomik kararlar nedeniyle ülkenin ekonomik bunalıma sürüklendiğini anlatmaktan da elbette geri durmadım. Hatta, gazetenin ekonomik durumunu sorduğunda “çok sıkıntılı” olduğunu belirttim.

Biliyorum ki, Atatürk ilkelerine sarılarak, barış, demokrasi, hukuk, insan hakları gibi değerleri öne çıkararak, sevgiyle, hoşgörüyle birbirimize sarılarak “başarabiliriz”… Hele de, içinden bir “Ahlatcı Holding” çıkarmış Çorum’un, kara bulutları dağıtıp aydınlığa çıkmaması için hiçbir neden yok. Tek bir formül var: Birlik, beraberlik ve kardeşlik…

