Ulaşıma 1 lira, suya 75 kuruş zam geldi

Çorum Belediyesi Nisan ayı Meclis toplantısında ulaşım ve su zammı görüşüldü. Meclis’te ulaşıma 1 TL, suya ise 75 kuruş zam yapıldı.

Çorum Belediyesi, maliyet artışlarını göz önünde bulundurarak bazı gelir tarifelerinde zam kararı aldı.

Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, meclis toplantısında görüşülerek karara bağlandı.

Zam kararı alan komisyonun raporunda suya yapılan büyük yatırımlar ve suyun şehre ulaştırılması sırasında ortaya çıkan yüksek maliyetlerin su fiyatlarında artışı zorunlu hale getirdiği belirtildi.

Çorum Belediyesi’ne ton başına yaklaşık 10 TL’ye mal olan su ücretlerinin Çorum halkına çok daha düşük fiyatla yansıtılacağı, aradaki farkın ise yine Belediye tarafından karşılanacağı bildirildi.

Meclis’te oy çokluğuyla alınan kararla; 5 tona kadar kullanımda su ücreti 2 lira 54 kuruş; 10 tona kadar kullanımda ise ton başına 3,25 kuruş oldu. Toplu ulaşımda ise 1 TL’lik zam yapıldı. Buna göre tam akıllı kart kontörü 4,75 TL; öğrenci akıllı kart kontörü ise 3,50 TL belirlendi.

(Nurdan AKBAŞ)

