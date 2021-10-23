Son Dakika

“Ulaşım sorununu kökünden kazıyacağız”

Çorum Belediyesi kent içi ulaşımda kısa ve uzun süreli çözümler için çalışmalara devam ediyor. 

Güncel 23.10.2021, 01:58 24.10.2021, 17:28
387
“Ulaşım sorununu kökünden kazıyacağız”

Çorum Belediyesi kentteki trafiği rahatlatacak yeni projeler ve çalışmalar için profesyonel isimlerle istişarelerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda mevcut yol ağı altyapı standartlarının belirli vadelerde iyileştirilmesi, seyahat süresi ve trafik yoğunluğunun azaltılması, ulaşımın çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılarak çevrenin korunması, trafik güvenliğinin sağlanarak kazaların azaltılması, bölgede daha güvenli ve konforlu bir yaya dolaşımının sağlanmasını hedefleniyor. 


Ulaşım sorununu kökünden çözmek için kolları sıvadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bluetooth algılayıcılar, kamera görüntüleri ve hareketli araç verisi kullanılarak tamamlanan çalışma Türkiye'de ilk defa Çorum'da yapıldı. Yapılan bu çalışma sonucunda ulaşımda yaşanan sorunlara kısa, orta ve uzun vadede çözümler üretildi. Başarıyla sonuçlanan bu çalışmanın, diğer şehirler için de örnek olacağını umuyoruz. Çalışmayı yapan firma tarafından aktarılan kısa, orta ve uzun vadeli senaryolar, şehrimiz için uygulamaya alınacak ve ulaşım planlamalarına yön verecek ve ulaşımdaki aksaklıklara neşter vuracak. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzdeki uzman ekiplerimiz şehrimiz için en iyi projeyi hayata geçirmek için aşkla çalışmaktadır. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Fenerbahçe 9 19
4. Karagümrük 10 18
5. Beşiktaş 9 17
6. Konyaspor 10 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Bursaspor 9 11
11. Gençlerbirliği 8 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 8 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Sevilla 9 20
2. Real Sociedad 9 20
3. Osasuna 10 18
4. Real Madrid 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@