Ulaşım istişare toplantısı yapıldı

Toplantıda, şehir içi yaya ve araç trafiğini iyileştirmek için Çorum Belediyesinin yapmış olduğu ulaşılabilir şehir projeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Yeni açılan yollar ve kavşaklarla şehir içi trafiğinin rahatladığını belirten Belediye Başkan Yardımcı Lemzi Çöplü, “Uygulanabilir ulaşım projeleri geliştirme ve bunları şehrimizde hayata geçirme noktasında Çorum Belediyesi olarak çok iyi işlere imza attık. Yeni açtığımız cadde ve bağlantı yolları, akıllı kavşaklar, yükseltilmiş kavşaklar, ring yolları ve bisiklet yollarlı 3 yıl içerisinde şehrimize kazandırdığımız hizmetlerden bazıları. 2022 yılı içerisinde de faaliyet programına aldığımız, şehir içi yaya ve araç trafiğini rahatlatacak yeni uygulamalarımız olacak” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğünün süreçteki desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Çöplü, yapılacak düzenlemelerin verimli olması ve trafik akışının sağlıklı bir şekilde işlemesi için hatalı parklanmanın önüne geçilmesi ve şehir içi hız limitlerine uyulması konularında denetimlerin artırması gerektiğini belirtti. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, şube personelleri, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürü Memduh Uygun ve ilgili birim personelleri katıldı.



