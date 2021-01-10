Ulaş Tokgöz’den kutlama

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Türkiye’de 212 Sayılı Yasanın 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle her yıl 10 Ocak tarihinin Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını belirterek, “Dünya basın özgürlüğü endeksinin 2020 verilerine göre 180 ülke arasında 154 sırada yer alan ülkemizde, iktidar tarafından "ekranların karartıldığı, muhalif anlayışın susturulmaya çalışıldığı, gazetecilerin cezalandırıldığı" tüm baskılara ve zorluklara rağmen gazetecilikten ödün vermeyen basın emekçileri her türlü takdiri hak etmektedir” dedi.

Tokgöz, açıklamasında şunları kaydetti:

“Demokrasinin, özgürlüğün, adaletin ve düşünce özgürlüğünün her alanda kaybolduğu ülkemizde, daha özgür, tarafsız ve çağdaş bir gazetecilik anlayışı ile basın emekçilerinin organları içerisinde çalışan muhabirlerinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm basın emekçilerinin hak ettiği koşullara ve beklentilerini kavuşmasını arzu ediyoruz.

Gecesini gündüzüne katan, pandemi döneminde sahada olan, her maç öncesi Covid testi olan, haber yakalayabilmek için canını dişine takan, kar kış demeden zor şartlar altında vatandaşa en doğru haberi veren tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz. Haber alma hakları doğrultusunda üstlendikleri zorlu görevlerinde başarılar diliyoruz.” (Haber Merkezi)