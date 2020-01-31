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Ulaş Tokgöz mazbatasını aldı

17 Ocak Pazar günü Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı seçilen Ulaş Tokgöz ve ekibi, İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.

Ulaş Tokgöz mazbatasını aldı

17 Ocak Pazar günü Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı seçilen Ulaş Tokgöz ve ekibi, İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.

31 Ocak 2020 Cuma 20:13
Ulaş Tokgöz mazbatasını aldı

CHP Merkez İlçe Başkanlığı'na seçilen Ulaş Tokgöz’ün mazbata töreninde İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe eski Başkanı İsmail Kalender, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, yeni ve eski merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Mazbatasını aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti içi demokrasinin vazgeçilmezi olan seçimlerin büyük bir olgunluk içerisinde yapıldığını belirterek, “Bundan sonra tek bir amacımız var o da CHP’yi yerelde ve genelde iktidar yapmak” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

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