Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
123556
ALTIN
296.868
DOLAR
5.9355
STERLİN
7.7356
EURO
6.5867

Ulaş Tokgöz adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Örgütü’nde Rıdvan Samsunlu ve İsmail Kalender’in ardından adaylığını açıklayan üçün isim Mimar Ulaş Tokgöz oldu.

Ulaş Tokgöz adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Örgütü’nde Rıdvan Samsunlu ve İsmail Kalender’in ardından adaylığını açıklayan üçün isim Mimar Ulaş Tokgöz oldu.

20 Ocak 2020 Pazartesi 21:30
Ulaş Tokgöz adaylığını açıkladı

Parti binasında kalabalık bir partili grubu eşliğinde Merkez İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Tokgöz, “Kongre sürecine girdiğimiz bugünlerde ilimizde yeniden yapılanma, örgütün dinamizminin yenilenmesi ve dengeli bir yönetimle partimizi tüm parti sevdalılarıyla birlikte el ele, omuz omuza yerelde ve genelde CHP’yi iktidara taşımak için adayım” dedi.

İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender’in de hazır bulunduğu toplantıda Tokgöz, 17 yıllık meslek hayatının 13 senesinde Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 4 dönemdir de Mimarlar Odası Çorum Başkanı olarak görev yaptığını ve 2014 senesinde de Belediye Meclis Üyesi adayı olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

“Taban mutabakatının adayıyım. Kırmızı çizgim demokrasidir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurduğu Cumhuriyet Halk Partisidir, 6 oktur ve cumhuriyettir.

Ailem dediğim partililerimin destekleriyle ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte bu önemli görev için yola çıktık. Yola çıkmamızın temel etkeni parti içi demokrasiyi çalıştırmaktır. Partimin yerelde ve genelde iktidar olmasını sağlamaktır. Bu yolda tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Kongre sürecine girdiğimiz bugünlerde ilimizde yeniden yapılanma, örgütün dinamizminin yenilenmesi ve dengeli bir yönetimle partimizi tüm parti sevdalılarıyla birlikte el ele, omuz omuza yerelde ve genelde CHP’yi iktidara taşımak için adayım.

Partimin ilkelerine, kendime inandığım için aday oldum. Siyaseti dürüstçe, hiç kimseyi ötekileştirmeden ve en önemlisi önümüzde kolay olanı değil doğru olanı yapmak için adayım. Partimizin içinde cinsiyet ayrımı yapmaksızın eşit bir partidaşlık anlayışıyla parti çalışmalarını sürdüreceğim. Çoğulcu ve katılımcı bir yönetim oluşturacağım. Daha verimli ve pozitif bir çalışma sağlamak tek hedefimdir.

Çorum’da herkesi kucaklayacak, insanlarımızın yüreklerine ve vicdanlarına dokunarak onların sözcüsü olacak bir siyaset ortaya koymak için partimizin genelde belirlediği politikaları yerelde güçlü bir şekilde savunmak için kentimizde mezhep, dil, din, ırk, cinsiyet, renk ayrımı yapmaksızın toplumsal barışın mimarlığını üstlenmek için cumhuriyet kazanımlarını ilke ve inkılaplarını, gericiliğe, yobazlığa dur demek için Atatürk devrimlerini korumak ve daha da ileriye taşımak için ülkemizin, milletimizin, evlatlarımızın geleceği adına hissettiğim sorumluluk duygumla Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’na adayım.” (Taner ŞİMŞEK)

İlgili Haberler
Türk Telekom'dan internet erişiminde yaşanan problemlere ilişkin açıklama
Türk Telekom'dan internet erişiminde yaşanan problemlere ilişkin açıklama
Çölyak paneli bugün
Çölyak paneli bugün
“Gençliği kurtarmak için sivil toplum ortak hareket etmeli”
“Gençliği kurtarmak için sivil toplum ortak hareket etmeli”
Cihat Savsar’ın acı günü
Cihat Savsar’ın acı günü
Ülke genelinde dev uyuşturucu operasyonu
Ülke genelinde dev uyuşturucu operasyonu
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Çorum’da toplandı
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Çorum’da toplandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim