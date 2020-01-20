Ulaş Tokgöz adaylığını açıkladı

Parti binasında kalabalık bir partili grubu eşliğinde Merkez İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Tokgöz, “Kongre sürecine girdiğimiz bugünlerde ilimizde yeniden yapılanma, örgütün dinamizminin yenilenmesi ve dengeli bir yönetimle partimizi tüm parti sevdalılarıyla birlikte el ele, omuz omuza yerelde ve genelde CHP’yi iktidara taşımak için adayım” dedi.

İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender’in de hazır bulunduğu toplantıda Tokgöz, 17 yıllık meslek hayatının 13 senesinde Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 4 dönemdir de Mimarlar Odası Çorum Başkanı olarak görev yaptığını ve 2014 senesinde de Belediye Meclis Üyesi adayı olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

“Taban mutabakatının adayıyım. Kırmızı çizgim demokrasidir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurduğu Cumhuriyet Halk Partisidir, 6 oktur ve cumhuriyettir.

Ailem dediğim partililerimin destekleriyle ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte bu önemli görev için yola çıktık. Yola çıkmamızın temel etkeni parti içi demokrasiyi çalıştırmaktır. Partimin yerelde ve genelde iktidar olmasını sağlamaktır. Bu yolda tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Kongre sürecine girdiğimiz bugünlerde ilimizde yeniden yapılanma, örgütün dinamizminin yenilenmesi ve dengeli bir yönetimle partimizi tüm parti sevdalılarıyla birlikte el ele, omuz omuza yerelde ve genelde CHP’yi iktidara taşımak için adayım.

Partimin ilkelerine, kendime inandığım için aday oldum. Siyaseti dürüstçe, hiç kimseyi ötekileştirmeden ve en önemlisi önümüzde kolay olanı değil doğru olanı yapmak için adayım. Partimizin içinde cinsiyet ayrımı yapmaksızın eşit bir partidaşlık anlayışıyla parti çalışmalarını sürdüreceğim. Çoğulcu ve katılımcı bir yönetim oluşturacağım. Daha verimli ve pozitif bir çalışma sağlamak tek hedefimdir.

Çorum’da herkesi kucaklayacak, insanlarımızın yüreklerine ve vicdanlarına dokunarak onların sözcüsü olacak bir siyaset ortaya koymak için partimizin genelde belirlediği politikaları yerelde güçlü bir şekilde savunmak için kentimizde mezhep, dil, din, ırk, cinsiyet, renk ayrımı yapmaksızın toplumsal barışın mimarlığını üstlenmek için cumhuriyet kazanımlarını ilke ve inkılaplarını, gericiliğe, yobazlığa dur demek için Atatürk devrimlerini korumak ve daha da ileriye taşımak için ülkemizin, milletimizin, evlatlarımızın geleceği adına hissettiğim sorumluluk duygumla Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’na adayım.” (Taner ŞİMŞEK)