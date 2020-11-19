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Ulaş Tokgöz, 14 gün karantinaya alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Kovit-19 nedeniyle ailesi ile birlikte 14 gün karantina altına alındı.

Güncel 19.11.2020, 19:29
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Ulaş Tokgöz, 14 gün karantinaya alındı

Bilindiği üzere İl Başkanı Mehmet Tahtasız da 14 gün karantinaya alınmış ve geçtiğimiz Salı günü karantina süresini tamamlayarak görevine başlamıştı. Şimdi de Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz'ün karantinaya alındığı öğrenildi. (Haber Merkezi)

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