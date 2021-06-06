Ulaş Market, bölgede iddialı 

Mimar Sinan Mahalesi Sanayi Sitesi’nde Cumartesi günü hizmete açılan Ulaş Market, Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek konsept mağazası iddiasını taşıyor. Tasarımı Hüseyin Harputluoğlu (Boyut Tasarım) tarafından gerçekleştirilen marketin işletme sahibi Murat Gürlek.

Üç yıl önce Mimar Sinan KSS 97. Sokak’ta faaliyete başlayan Ulaş Market, yüzde yüz müşteri memnuniyeti odaklı hizmeti ilke edinerek açıldığı günden bu yana büyük bir müşteri potansiyeline sahip oldu. Bunun sonucu olarak, KSS 15. Cadde’deki konsept mağazasıyla, kendi alanında en üst lige çıktı.

Ulaş Market’in yeni konsept mağazasının açılışını, Cumartesi günü, ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal yaptı. Gür ve Şanal, hayırlı olsun dilekleriyle, bol kazanç temennilerini ilettiler.

Ulaş Market Sahibi Murat Gürlek, “Haftanın 7 günü, bol ürün çeşidi ve güleryüzlü, titiz bir anlayışla müşterilerimizin hizmetindeyiz. Açılışımızı onurlandıran ÇESOB Başkanı Sayın Recep Gür ile Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sayın Özkan Şanal’a, Esnaf Kefalet Kooperatifi yöneticilerine ve müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. (ADVERTORİAL)



Ulaş Market’in 170 smetrekarelik yeni binası, yepyeni bir konsept oluşturuyor.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ve Ulaş Market Sahibi Murat Gürlek, kurdeleyi keserlerken…



Ulaş Market, zengin ürün çeşidiyle müşterilerinin hizmetinde…

