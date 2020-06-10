Ulaş A.Ş.’ye 96 bin liralık yardım

Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen, kentte toplu taşıma hizmeti veren Hitit Ulaş A.Ş.’ye 96 bin TL’lik maddi yardım yapılması konusu görüşüldü. Gündem maddesiyle ilgili söz alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Koronavirüs pandemisi döneminde bazı işletmeler ciddi fedakarlık yapmak durumunda kaldı. Biz de belediye olarak elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Bu dönemde de toplu ulaşım hizmeti veren özel şirketlere firmalara destek veriliyor. Biz de Belediye Meclisi olarak bir defaya mahsus olmak üzere 96 bin TL’lik bir desteği teklif olarak sunmayı öngördük” diye konuştu.

Aşgın’ın konuşmasının ardından teklif meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Söz konusu gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi. (Haber Merkezi)