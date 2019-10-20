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Ulaş AŞ’den Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Hitit Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, Başkan Yardımcısı Adnan Cıdık ve Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Uslu ve Reşat Şen, Emniyet Müdürü Mehmet Günser’i ziyaret etti.

Ulaş AŞ’den Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Hitit Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, Başkan Yardımcısı Adnan Cıdık ve Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Uslu ve Reşat Şen, Emniyet Müdürü Mehmet Günser’i ziyaret etti.

20 Ekim 2019 Pazar 21:00
Ulaş AŞ’den Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Ziyarette şehir içi toplu taşımada yaşanan trafik sorunlarını anlatan Ulaş AŞ yöneticileri, Gazi ve İnönü caddeleri başta olmak üzere özellikle akşam saatlerinde çift park sorunu yaşandığına dikkat çektiler.

Ulaş AŞ yetkilileri, yaşadıkları sorunları şu şekilde sıraladı: “Otobüs duraklarına giriş ve çıkışlarına park yapılması. Başta Hasan Paşa Pastanesi olmak üzere Cuma Pazarı, Çarşamba Pazarı, Pazartesi Pazarı ve Buhara Perşembe Pazarı civarında pazar kurulduğu zaman uygunsuz park yapan pazarcılar ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşların uygunsuz parkları yüzünden halk otobüsleri duraklara girememektedir. Oysa toplu taşıma vatandaş içindir. Akşama kadar halk otobüsleri yaklaşık şehir içinde 980 tur atmaktadır.”

Ziyarette Emniyet Müdürü adına hazırlanan bedava biniş kartı Başkan Arap Ballı tarafından Günser’e takdim edilirken, Emniyet Müdürü Mehmet Günser de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yardımcı olabileceğimiz konularda her zaman destek olmaya hazırız” dedi. (Haber Merkezi)

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