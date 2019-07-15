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Ulaş A.Ş yönetimi milletvekillerine sorunlarını anlattı

Çorum Ulaş A.Ş yöneticileri Arap Ballı, Adnan Cıdık, Mustafa Emiroğlu ve Sinan Uslu, Ankara da AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve CHP Çorum milletvekili Tufan Köseyi ziyaret etti.

Ulaş A.Ş yönetimi milletvekillerine sorunlarını anlattı

Çorum Ulaş A.Ş yöneticileri Arap Ballı, Adnan Cıdık, Mustafa Emiroğlu ve Sinan Uslu, Ankara da AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve CHP Çorum milletvekili Tufan Köseyi ziyaret etti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:53
Ulaş A.Ş yönetimi milletvekillerine sorunlarını anlattı

Görüşmede toplu taşımadaki sıkıntıları ve mağduriyetlerini dile getiren Ulaş A.Ş. yöneticileri, Çorum halkına daha kaliteli bir hizmet vermek için bir an önce sıkıntılarının çözüme kavuşması konusunda siyasilerden talepte bulundu.

Yapılan görüşmenin içeriğinde sıfır aldırılan araçlar başta olmak üzere ücretsiz taşınan yolcu sayılarının yaklaşık yolcunun 1/3 ini bulması, akaryakıt ve diğer girdilerin artması bunlara karşılık hem yolcu sayılarının düşmesi hem de yaklaşık 2 yıldır otobüs biletlerine zam alınmaması, kredi borcunun ödenememesi, yakıt almakta sıkıntı çekilmesi, çalışanlara ücretlerinin ödenmesinde zorlanılması nedeniyle şoför çalıştırmakta güçlük çekilmesi gibi konular yer aldı.

(Haber Merkezi)

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