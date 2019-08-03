Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99679
ALTIN
257.481
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7498
EURO
6.1647

Uğurlu’nun katılacağı Fasulye Şenliği yarın

Kendine özgü okuduğu türkülerle milyonlarca hayranı bulunan Türk Halk Müzigi sanatçısı Hüseyin Uğurlu, Pazar günü yapılacak olan Kızılpınar Köye Karagöl Fasulye Şenliği’nde hayranlarıyla buluşacak.

Uğurlu’nun katılacağı Fasulye Şenliği yarın

Kendine özgü okuduğu türkülerle milyonlarca hayranı bulunan Türk Halk Müzigi sanatçısı Hüseyin Uğurlu, Pazar günü yapılacak olan Kızılpınar Köye Karagöl Fasulye Şenliği’nde hayranlarıyla buluşacak.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 01:10
Uğurlu’nun katılacağı Fasulye Şenliği yarın

Çorum’da köy derneklerinin düzenlediği en büyük şenliklerden biri olan Kızılpınar Köyü geleneksel 13. Karagöl Fasülye Şenliği, Pazar günü gerçekleştirilecek. Şenlikte ünlü sanatçılarda sahne alacak.

Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunuculuğunu üstlendiği şenlikte ünlü ses sanatçısı Hüseyin Uğurlu ile birlikte Canan Beydil, Ercan Aygün de sahne alacak. Tüm katılımcılara Çorum bölgesinin en lezzetli fasulyelerinden yapılan yemekler ikram edilecek.

Köyde en iyi fasulyeyi kimin yetiştirdiğinin belirleneceği yarışmanın da yapılacağı şenlikte 2019 yılının ağasıda seçilecek.

Şenlikle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Dernek Başkanı Ekrem Uyar, Pazar günü yapacakları etkinliğe tüm Çorumluları beklediklerini söyledi. (Emre URAL)

Son Güncelleme: 02.08.2019 23:58
İlgili Haberler
“Vatandaşlar indirim etiketini iyi kontrol etmeli”
“Vatandaşlar indirim etiketini iyi kontrol etmeli”
PTT’den kurban bayramına özel sürpriz
PTT’den kurban bayramına özel sürpriz
“En düşük memur aylığı yoksulluk sınırının üzerinde olmalı”
“En düşük memur aylığı yoksulluk sınırının üzerinde olmalı”
Geçler, Şehit Öğretmen Aybüke’nin kabrini ziyaret etti
Geçler, Şehit Öğretmen Aybüke’nin kabrini ziyaret etti
“Tek değiliz ama farklıyız”
“Tek değiliz ama farklıyız”
“Kasap Oktay” açıldı
“Kasap Oktay” açıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim