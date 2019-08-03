Uğurlu’nun katılacağı Fasulye Şenliği yarın

Çorum’da köy derneklerinin düzenlediği en büyük şenliklerden biri olan Kızılpınar Köyü geleneksel 13. Karagöl Fasülye Şenliği, Pazar günü gerçekleştirilecek. Şenlikte ünlü sanatçılarda sahne alacak.

Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunuculuğunu üstlendiği şenlikte ünlü ses sanatçısı Hüseyin Uğurlu ile birlikte Canan Beydil, Ercan Aygün de sahne alacak. Tüm katılımcılara Çorum bölgesinin en lezzetli fasulyelerinden yapılan yemekler ikram edilecek.

Köyde en iyi fasulyeyi kimin yetiştirdiğinin belirleneceği yarışmanın da yapılacağı şenlikte 2019 yılının ağasıda seçilecek.

Şenlikle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Dernek Başkanı Ekrem Uyar, Pazar günü yapacakları etkinliğe tüm Çorumluları beklediklerini söyledi. (Emre URAL)